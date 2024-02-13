При этом полномочия главы киевского режима не могут быть продлены, заявил украинский политик.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в киевском СИЗО за якобы госизмену, заявил, что полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекают 20 мая. После этого глава государства перестанет быть легитимным.

«Полномочия президента Украины истекают в ночь с 20 на 21 мая 2024 года и не могут быть продлены, как в случае с Верховной радой. После 20 мая Рада легитимна, а президент — нет», — цитирует депутата «Газета.ру».