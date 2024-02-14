Опубликован график работы МФЦ Ленобласти на февральских и мартовских праздниках

Автор: Анастасия Щербакова
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За день до праздничных дат Многофункциональные центры будут работать по сокращенному графику.

так, 22 февраля и 7 марта МЦФ Ленобласти будут работать до 20:00 — на один час меньше.

Непосредственно в праздники, 23 февраля и 8 марта, МФЦ не будут предоставлять услуги населению. Эти дни будут выходными.

Такой же график работы распространяется и на бизнес-офисы УРМ и ТОСП.

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