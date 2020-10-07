В Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ

Найти ответы на вопросы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» теперь поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм

Задать вопрос можно в специальной строке сервиса, созданного на портале МФЦ Ленобласти и в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot или «Помощник МФЦ».

Онлайн-помощник автоматически предложит узнать статус дела, адрес и режим работы МФЦ, выбрать услугу и предварительную запись. Ответы на часто задаваемые вопросы интерактивный помощник предложит посмотреть в разделе «часто задаваемые вопросы». Если же помощник не сможет ответить на заданный вопрос, то попросит оставить задавшего его свои контактные данные, чтобы специалисты МФЦ могли связаться и лично проконсультировать жителя Ленобласти.

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Напомним, что обычно в региональных офисах МФЦ доступны такие услуги как: подключение к электросетям, получение первого паспорта, прописка, зубопротезирование, получение свидетельства о рождении (в некоторых районах в день обращения) и ИНН, а также оформить компенсацию на летний отдых ребенка, оформить свидетельство о рождении (всего за 15 минут) и полис ОМС. А с 1 января 2019 года МФЦ занялось приемом документов по вопросам соцзащиты.