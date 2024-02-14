Таксист в Петербурге смотрел видео для взрослых в присутствии пассажирки и домогался до нее

После резонанса водителя уволили.

Жительница Петербурга, заказавшая услуги такси накануне, 13 февраля, запомнит поездку надолго. Водитель, который прибыл на заказ, спустя непродолжительное время после начала движения достал свой телефон и врубил видео пикантного содержания.

Более того, водитель такси еще и предлагал клиентке заняться с ним сексом, выяснила «Фонтанка».

О необычных пристрастиях водителя во время выполнения заказа быстро узнали в «Яндекс.Такси» и уже заблокировал партнера в своей системе. Выполнять заявки он больше не сможет, заверили в компании. По крайней мере, у них.