Эксперт раскрыл себестоимость производства куриных яиц в России

Определяют конечную стоимость продукции для потребителя торговые сети.

Как утверждает глава Национальной ассоциации в области индейководческого хозяйства Юрий Марков, торговые сети закупают десяток куриных яиц в пределах 80-90 рублей. Из них 65 рублей себестоимость производства, еще 15-25 рублей наценка производителя.

Все остальное — уже наценки торговых сетей.

Справедливая цена для нас с вами, обычных покупателей, на мой взгляд, не дороже 110 рублей за десяток <…> Все в руках конечных продавцов, которые диктуют цены на прилавках, — цитирует Маркова радио «КП».