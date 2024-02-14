Эксперт раскрыл себестоимость производства куриных яиц в России

Определяют конечную стоимость продукции для потребителя торговые сети.
Как утверждает глава Национальной ассоциации в области индейководческого хозяйства Юрий Марков, торговые сети закупают десяток куриных яиц в пределах 80-90 рублей. Из них 65 рублей себестоимость производства, еще 15-25 рублей наценка производителя.
Все остальное — уже наценки торговых сетей.
Справедливая цена для нас с вами, обычных покупателей, на мой взгляд, не дороже 110 рублей за десяток <…> Все в руках конечных продавцов, которые диктуют цены на прилавках, — цитирует Маркова радио «КП».
Вам будет интересно
Россияне начали избавляться от недвижимости в Финляндии: самая дешевая квартира стоит 700 тысяч рублей
В последнее время число предложений о покупке жилья за границей выросло значительно. Россияне активнее выставляют на продажу дома и квартиры, купленные...
14.02.2024 45