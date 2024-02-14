В последнее время число предложений о покупке жилья за границей выросло значительно.

Россияне активнее выставляют на продажу дома и квартиры, купленные в Финляндии. На сегодняшний день насчитывается уже более сотни таких объявлений.

Цены начинаются от 700 тысяч рублей за небольшое жилье в Иматре площадью 31 «квадрат». Правда, стоимость коммунальных услуг в такой квартире вовсе немаленькая. Ценник составляет порядка 200 евро или почти 20 тысяч рублей. Есть вариант двухкомнатного таунхауса площадью 52 кв. м. стоимостью 775 тысяч, выяснила «Фонтанка».

Около 10 предложений — до 2 миллионов рублей, в основном это квартиры на севере Финляндии. Но попадаются и выгодные варианты в приграничных с Россией районах.

Так, например, дом на 84 кв. м. с участком в 12 соток всего в 15 минутах езды от российской границы выставлен за 1,5 миллиона рублей. Это дешевле, чем аналогичное жилье в Ленобласти.