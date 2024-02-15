Путин предложил с 1 марта увеличить выплаты медикам в малых городах и селах

Президент России Владимир Путин предложил с 1 марта повысить размер заработных плат медработникам, которые трудятся в малых городах, в районных центрах и селах.

Путин уточнил, что в городах с населением от 50 до 100 тыс. человек врачи будут дополнительно получать 29 тыс. рублей, персонал среднего звена — 20 тысяч. В маленьких городах с населением менее 50 тысяч ежемесячные выплаты составят 50 тыс. рублей для врачей и 30 тысяч для среднего персонала.

«Понятно, что для реализации таких решений потребуется время по подготовке нормативной базы. Я прошу правительство завершить такую работу в короткие сроки, чтобы уже с 1 апреля медицинские работники начали получать повышенные выплаты за март»,— подчеркнул президент.

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Кроме того, с 1 апреля региональные власти должны повысить окладную часть зарплаты медицинских работников, сохранив при этом дополнительные выплаты.