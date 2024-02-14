Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Президент Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон вносит изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. Теперь конфискация денег или имущества грозит за деятельность, направленную против безопасности России, за публичные оскорбления и дискредитацию армии. Также конфискация распространяется на активы, полученные таким способом.
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Помимо этого, закон позволяет лишать указанных лиц почетных званий.