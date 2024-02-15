В тубдиспансере Петербурга пациент зарезал другого — видео

Автор: Гузель Галимова
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Конфликт между пациентами туберкулезного диспансера в Петербурге закончился смертельной поножовщиной.

На кадрах видно, как двое мужчин выбежали из палаты, затем один из пациентов наносит другому несколько ударов ножом, тот падает. Свидетелем поножовщины стала медсестра, проходившая в это время по коридору.

60-летний пострадавший позже скончался.

Видео: 47channel

Полиция задержала преступника, им оказался  36-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, проживающий в городе Каменск-Уральский.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ведется следствие. Мотивы преступника выясняются.

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08.02.2024 0
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