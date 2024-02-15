В России планируют штрафовать за бесплатную раздачу просроченных продуктов

В России планируют ввести штраф за бесплатную раздачу населению продуктов с истекшим сроком годности, сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект от «Единой России».

Предполагается, что штрафные санкции будут грозить фондам и некоммерческим организациям, которые занимаются благотворительностью и безвозмездно передают населению продукты питания.

За нарушения должностным лицам будет грозить штраф от 10 до 20 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям — от 20 до 30 тыс., юрлицам — от 100 до 300 тыс. рублей.

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По мнению авторов законопроекта, инициатива позволит минимизировать «риски распределения небезопасной продукции (к примеру, пищевых продуктов с истекшим сроком годности) адресатам». Документ внесут в Госдуму в ближайшее время.