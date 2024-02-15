Небольшой снег и до -11°C – погода в Ленобласти на 16 февраля

В пятницу, 16 февраля, в Ленобласти будет облачная погода с прояснениями.

Местами по региону пройдет небольшой снег. Ветер юго-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью на западе -6…-11°C, местами до -15°C, на востоке -12…-17°C, местами до -22°C, днем -3…-8°C, местами на востоке до -11°C. На дорогах гололедица.