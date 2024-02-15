Погибшими после ракетной атаки на Белгород признаны шесть человек

Об этом сообщает помощник главы Минздрава.
Число погибших в результате ракетного обстрела Белгорода боевиками ВСУ выросло до шести человек. По данным главы Минздрава, еще 17 человек ранены. Из них четыре ребенка.
В Белгород, по поручению Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, уже направлена бригада врачей из федеральных центров, передает РИА Новости.
Ранее стало известно при обстреле погибла молодая мама и ее четырехмесячный ребенок.
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15.02.2024 32