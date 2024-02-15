В Ленобласти 2023 год в сфере молодежной политики закончился собственным слоганом

За минувший год кроме собственного слогана у молодежи Ленобласти появился новый медиа-центр и были реализованы десятки патриотических проектов.

«Слоганом молодежной политики региона стали слова «Сила в людях», — рассказала председатель регионального комитета по молодежной политике Марина Григорьева.

Новая команда молодежного правительства была сформирована по результатам конкурсного отбора и приступила к работе 15 сентября 2023 года.

Напомним, что в 2023 году на территории «Центра «Молодежный» Ленобласти открылся региональный молодежный медиа-центр, также в регионе провели образовательную программу «Мастер» в рамках реализации федерального проекта «Регион для молодых». Центром «Авангард» в 2023 году проведено 13 военно-патриотических смен с общим охватом более 1 000 человек. Отметим, что Ленобласть получила в 2023 году более 64 млн рублей на развитие молодежной политики.