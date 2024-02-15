В США раскрыли, в каких границах останется Украина

Экс-помощник министра обороны США заявил, что Россия начнет диктовать условия мирного договора после того, как Украина потеряет доступ к Черному морю.

Об этом Час Фриман заявил в эфире YouTube-канала Duran.

Представьте, что Украина потеряла побережье Черного моря. Что мы будем с этим делать? <…> Я думаю, мы столкнемся с теми требованиями, которые Владимир Путин изначально и выдвигал: нейтральный статус Украины, защита русскоязычного населения, теперь уже под покровительством России, и приглашение обсудить новую архитектуру безопасности в Европе, — считает он.