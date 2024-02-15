Эксперт объяснил, при каких происшествиях зимой водители могут рассчитывать на компенсацию от страховой

Зимнее время года таит в себе множество опасных ситуаций для автомобилистов. И нередко они происходят вовсе не по вине участников движения.

По словам руководителя центра урегулирования Егора Лысого, водители могут претендовать на компенсацию при следующих происшествиях:

— на машину упал снег/лед с крыш или деревьев;

— автомобиль занесло в сугроб и он получил повреждения;

— машина провалилась под лед.

В таких ситуациях водителю необходимо обратиться в страховую со всеми документами. Компания направит авто на ремонт за свой счет или выплатит компенсацию согласно договору, рассказал эксперт в беседе с «ВМ».

Кроме того, возмещение положено при столкновениях со снегоуборочной техникой или от вылетевшего из-под колёс другого ТС льда во время движения.