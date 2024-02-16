В Ленобласти заболеваемость гриппом снизилась на 40%

За неделю, с 5 по 11 февраля, заболеваемость гриппом в Ленобласти снизилась на 39,5% по сравнению с прошлой неделей, ОРВИ – 4,8%.

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Болеют преимущественно взрослые, дети до 14 лет составляют 48,7% от числа инфицированных. Заболеваемость в регионе находится ниже порогового значения, сообщили в Роспотребнадзоре.