В Ленобласти заболеваемость гриппом снизилась на 40%

Автор: Гузель Галимова
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За неделю, с 5 по 11 февраля, заболеваемость гриппом в Ленобласти снизилась на 39,5% по сравнению с прошлой неделей, ОРВИ – 4,8%.

В Ленобласти заболеваемость гриппом снизилась на 40% роспотребнадзор, орви, Ленобласть, гриппФото: 47.rospotrebnadzor.ru
В Ленобласти заболеваемость гриппом снизилась на 40% роспотребнадзор, орви, Ленобласть, гриппФото: 47.rospotrebnadzor.ru

Болеют преимущественно взрослые, дети до 14 лет составляют 48,7% от числа инфицированных. Заболеваемость в регионе находится ниже порогового значения, сообщили в Роспотребнадзоре.

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