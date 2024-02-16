Минпросвещения: участники СВО будут преподавать в школах основы защиты Родины

Участников СВО с профильным образованием будут привлекать к преподаванию в российских школах обновленного курса ОБЖ, который теперь называется «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР).

«Сейчас большое внимание уделяется воспитательной деятельности в школах. Введен цикл предметов «Разговоры о важном», такой предмет, как «Обеспечение безопасности и защиты Родины», среди преподавателей которого значительную часть, мы рассчитываем, будут составлять участники специальной военной операции», — сообщил первый заместитель главы Минпросвещения Александр Бугаев.

Он пояснил, что в Минпросвещения рассматривают педагогов, возвращающихся из зоны боевых действий как «незаменимых людей» с точки зрения проведения воспитательной и военно-патриотической работы среди подрастающего поколения.