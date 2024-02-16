В Ленобласти предложили запретить продажу алкоголя в жилых домах после 22 часов

Депутаты Заксобрания Ленобласти предложили внести поправки в областной закон об обороте алкоголя, которые запретят «наливайкам», расположенным в многоквартирных домах, торговать алкогольными напитками с 22.00 до 9.00.

Законопроект опубликован на сайте областного ЗакСа.

В пояснительной записке депутаты объясняют, что такая ограничительная мера вызвана большим количеством жалоб жильцов многоквартирных домов, в которых расположены «наливайки». Днем они работают в качестве магазина, ночью торгуют алкоголем и привлекают «асоциальных посетителей, создающих шум и беспорядки». Депутаты считают, что предлагаемая ими мера позволит сократить потребление алкоголя и уменьшит количество связанных с этим проблем: конфликтов, драк, домашнего насилия, передает 47news.

В контрольно-счетной палате Ленобласти, предложили добавить еще одно условие: зал обслуживания посетителей должен быть не менее 40 квадратных метров. Требование должно коснуться не только «наливаек», но и ресторанов.

Закон вступит в силу 1 апреля 2024 года, если будет одобрен ЗакСом.

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