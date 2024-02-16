Дворника уволили за сброс снега в Неву с Литейного моста

Дворника, который при уборке пешеходной зоны сбрасывал снег с Литейного моста в Неву, уволили.

Ранее на работника пожаловались жители Петербурга. Подрядчику было направлено предупреждение о недопустимости подобных действий, рассказали в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

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Также в компании отметили, что к работнику, участвовавшему в сбросе снега, будут приняты соответствующие меры, в том числе его ждет дисциплинарная ответственность. Позже в компании сообщили, что его уволили.

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