СК РФ возбудил дело о теракте после удара ВСУ по Белгороду

Следственный комитет России квалифицировал ракетный удар ВСУ по Белгороду как теракт, возбуждено уголовное дело.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты центрального аппарата Следственного комитета. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин «поручил в рамках расследования уголовного дела установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры», сообщили в пресс-службе следкома.

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Напомним, днем 15 февраля Белгороду обстреляли из 14 реактивных снарядов РСЗО M-70 «Вампир». Семь человек погибли, еще 19 человек ранены.