Некоторые районы Ленобласти накроет ледяной дождь 17 февраля

Облачная погода ждет жителей Ленобласти 17 февраля.

Синоптики прогнозируют осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь. В отдельных районах ожидается ледяной дождь. Местами гололед, налипание мокрого снега, метель.

Ветер ночью юго-восточный, южный, днем юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью на западе области -2…-7°С, на востоке -9…-14°С, днем 0…+5°С. На дорогах сложная обстановка.