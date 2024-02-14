Боец из Ленобласти спас под Артемовском беременную кошку и вернулся домой с котятами

Автор: Гузель Галимова
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Боец СВО из Ленобласти осенью 2023 года спас из почти полностью разрушенного дома под Артемовском беременную кошку — животное прижало упавшей дверью.

Сергей забрал кошку с собой, а позднее она привела шестерых котят. Одного из них забрал командир отряда, еще троих — сослуживцы из Тюмени и Севастополя. В итоге два котенка остались с Сергеем.

Домой в отпуск мужчина вернулся с новыми питомцами.

Видео: t.me/rt_russian

На СВО мужчина отправился в октябре 2022 года и скоро вновь вернется на передовую.

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