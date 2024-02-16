Россельхознадзор снял частичные ограничения на импорт бананов из Эквадора

Пять предприятий Эквадора, в продукции которых ранее обнаружили опасного вредителя, возобновят поставки в Россию.

Об этом заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт телеканалу «Россия-24».

Сегодня мы официально объявляем о том, что в понедельник в четыре часа по московскому времени у нас видеоконференция с контрольной службой Эквадора. Мы уже сегодня говорим, что мы даем право этим пяти эквадорским компаниям поставлять под гарантии службы Эквадора, а всю техническую часть мы будем обсуждать дальше, — заявил глава ведомства.