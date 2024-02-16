Осужденный во Франции на 10 лет россиянин за избиение фаната из Англии освобожден досрочно

Гражданин России нанес тяжкие телесные англичанину на Евро-2016 и попал в тюрьму.
Россиянин Павел Косов, которого приговорили во Франции к 10 годам тюрьмы за избиение в 2016-м английского фаната во время чемпионата Европы по футболу, вышел на свободу. Адвокатам удалось добиться условно-досрочного освобождения гражданина РФ.
Как стало известно ТАСС, российского болельщика отпустят уже в ближайший понедельник. В планах Косова вернуться на родину.
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