Осужденный во Франции на 10 лет россиянин за избиение фаната из Англии освобожден досрочно

Гражданин России нанес тяжкие телесные англичанину на Евро-2016 и попал в тюрьму.

Россиянин Павел Косов, которого приговорили во Франции к 10 годам тюрьмы за избиение в 2016-м английского фаната во время чемпионата Европы по футболу, вышел на свободу. Адвокатам удалось добиться условно-досрочного освобождения гражданина РФ.

Как стало известно ТАСС, российского болельщика отпустят уже в ближайший понедельник. В планах Косова вернуться на родину.