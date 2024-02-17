Путин поручил продлить выставку-форум «Россия» до 8 июля

Президент России Владимир Путин поручил продлить Международную выставку-форум «Россия» до 8 июля, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Администрацией Президента Российской Федерации обеспечить продление до 8 июля 2024 года включительно срока проведения Международной выставки-форума «Россия», — говорится в документе.

Изначально планировалось, что выставка продлится до 12 апреля.

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Путин также поручил своей администрации вместе с правительством РФ и региональными властями подготовить предложения о создании в Москве национального центра «Россия» с филиалами на разных территориях. Выполнить поставленные задачи нужно до 1 мая.