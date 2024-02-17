Почти 500 единиц спецтехники устраняли последствия ледяного дождя в Ленобласти

Дорожные службы Ленобласти устраняют последствия ночного ледяного дождя.

За сутки было очищено 12,2 тысячи километров региональных дорог и обочин. В работах задействовано почти 500 единиц спецтехники.

Видео: администрация Ленобласти.

В субботу, 17 февраля, на. дорогах сохранится сложная обстановка: будет идти мокрый снег, к вечеру во всех районах ожидается похолодание.

Водителей просят сохранять бдительность на дороге, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.