Почти 500 единиц спецтехники устраняли последствия ледяного дождя в Ленобласти

Дорожные службы Ленобласти устраняют последствия ночного ледяного дождя.
За сутки было очищено 12,2 тысячи километров региональных дорог и обочин. В работах задействовано почти 500 единиц спецтехники.
Видео: администрация Ленобласти.
В субботу, 17 февраля, на. дорогах сохранится сложная обстановка: будет идти мокрый снег, к вечеру во всех районах ожидается похолодание.
Водителей просят сохранять бдительность на дороге, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.
Вам будет интересно
Условия пользования парковкой Ладожского вокзала в Петербурге изменят с 1 марта. У водителей больше не будет 15 минут на бесплатное...
16.02.2024 103