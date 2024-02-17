Врачи назвали важный продукт на столе, который даже полезнее рыбьего жира

Недостаток витамина D в организме – часто встречающаяся проблема, особенно в холодное время года. Одним из распространенных симптомов дефицита является боль в суставах, но многие люди не связывают ее с нехваткой витамина.
Врачи подчеркивают важность своевременного восполнения витамина D для предотвращения серьезных последствий. Основными его источниками являются продукты животного происхождения: сливочное и подсолнечное масло, сыр, цельное молоко и яйца. Включение этих продуктов в рацион является эффективным способом профилактики дефицита.
Однако наиболее богатым источником витамина D является жирная рыба. По данным медиков, стограммовая порция сельди может обеспечить организм от 290 до 1500 МЕ необходимого витамина. Рыбий жир, известный всем с детства, содержит от 400 до 1000 МЕ в одной столовой ложке. Однако наиболее богатым источником этого важного витамина является красная рыба, особенно дикий лосось, который может содержать от 600 до 1000 МЕ в 100 граммах, передает «Российская газета».
Кроме того, для получения витамина можно время от времени использовать рыбные консервы (сардины, тунец и так далее).