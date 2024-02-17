Комтранс Ленобласти проверил еще 20 автобусных маршрутов

Комитет по транспорту Ленобласти продолжает проверять автобусные маршруты.

С 12 по 16 февраля специалисты проинспектировали 20 маршрутов и выявили некоторые нарушения. В частности, автобусы №№181, 441, 444, 690, 692 не соблюдали интервалы движения; №572А — не выполнил отправления в 18.25 и 19.50; на маршрутах №№486В, 650А, 653А – на остановках отсутствуют информационные указатели движения.

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К лицам, виновным в срывах установленного расписания движения, применены дисциплинарные меры, добавили в комтрансе.