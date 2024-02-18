19-летний житель Мурино отрезал ухо и выколол глаз приятелю после употребления наркотика

Молодые люди употребляли вместе, и качество «запрещенки» одному из них не понравилось.
Известны подробности шокирующего случая, произошедшего в Мурино 17 февраля. 25-летний уроженец Московской области был госпитализирован в жутком состоянии после стычки с 19-летним приятелем.
По имеющимся данным, москвич попал в больницу с отрезанным ухом и выколотым глазом из-за качества наркотика, который парень употреблял с 19-летним приятелем. Последнему не понравилось, как подействовало запрещенное вещество, и он взялся на нож. Более того, агрессор еще и пытался сбросить уже изувеченного с 10-го этажа. Спасли бедолагу соседи.
Сейчас 25-летний пострадавший находится в больнице, его обидчик задержан.
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