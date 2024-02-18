Россиянам назвали растение, выращивание которого теперь обернется уголовным делом

Выяснилось, что в семечках этого цветка находятся галлюциногенные вещества.

Выращивание ипомеи трехцветной теперь может обернуться для дачников и домохозяек серьезной санкцией. За культивирование этого растения грозит реальное тюремное заключение до 2 лет, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

На земельном участке теперь нельзя выращивать популярный разноцветный садовый цветок ипомея трехцветная, который так любят все бабушки-дачницы сажать вдоль оград. Если количество ипомеи на участке превышает 100 вьюнов, то это уже квалифицируется как преступление. Хранение или получение даже 3 граммов семян ипомеи трехцветной рассматривается уже как уголовное преступление, — цитирует депутата РИА Новости.

Как оказалось, в составе семечек ипомеи присутствуют галлюциногенные и наркотические вещества.