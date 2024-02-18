Известен график праздничных выходных дней в марте

Автор: Анастасия Щербакова
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Приятный бонус — предпраздничный день на работе будет сокращенным.

Госуслуги публикуют окончательный график праздничных выходных дней на мартовские праздники.

Так, нерабочими днями установлены 8,9 и 10 марта. При этом 7 число первого месяца весны будет сокращенным.

Также ранее стало известно, как будут отдыхать россияне на февральские праздники.

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14.02.2024 153
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