Известен график праздничных выходных дней в марте

Приятный бонус — предпраздничный день на работе будет сокращенным.

Госуслуги публикуют окончательный график праздничных выходных дней на мартовские праздники.

Так, нерабочими днями установлены 8,9 и 10 марта. При этом 7 число первого месяца весны будет сокращенным.

Также ранее стало известно, как будут отдыхать россияне на февральские праздники.