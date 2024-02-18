Пропавшая в Новгородской области 20-летняя девушка может находиться в Петербурге

Александра Пономарева пропала более двух недель назад. С тех пор о судьбе девушки ничего неизвестно.

В Петербурге ведутся поиски Александры Пономаревой, бесследно пропавшей в Великом Новгороде. 20-летняя девушка ушла из дома 2 февраля и не вернулась. На связь с родными и друзьями пропавшая не выходит.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Александры, просьба срочно сообщать по контактам, указанным ниже, или в полицию.