Пропавшая в Новгородской области 20-летняя девушка может находиться в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Александра Пономарева пропала более двух недель назад. С тех пор о судьбе девушки ничего неизвестно.

В Петербурге ведутся поиски Александры Пономаревой, бесследно пропавшей в Великом Новгороде. 20-летняя девушка ушла из дома 2 февраля и не вернулась. На связь с родными и друзьями пропавшая не выходит.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Александры, просьба срочно сообщать по контактам, указанным ниже, или в полицию.

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Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер
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