Президент США допустил ошибку во время призыва проголосовать за законопроект, который позволит финансировать Украину, Тайвань и Израиль.

Во время своего недавнего выступления Джо Байден обратился к конгрессу и выразил надежду, что законопроект о поддержке Украины будет принят. Однако в очередной раз допустил ошибку, пишет «Российская газета».

Идея о том, что мы собираемся уйти с Украины, идея о том, что мы собираемся позволить НАТО расколоться, полностью противоречит интересам Соединенных Штатов Америки. Поэтому пришло время убедиться, что конгресс вернулся домой и принял закон о финансировании НАТО, — заявил Байден, имея ввиду финансирование Украины.