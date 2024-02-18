В Ленобласти спасатели вывели из леса заблудившегося мужчину: он несколько часов бродил по глуши из-за девушки

Житель Всеволожского района повздорил с друзьями из-за девушки и ушел в глухой лес, где пробыл несколько часов.

Спасатели вывели из леса в районе деревни Щеглово замерзшего и изможденного мужчину, бродившего по глуши несколько часов.

Как выяснил «Мегаполис», житель Всеволожского района оказался в лесу неслучайно. После ссоры с друзьями из-за девушки мужчина решил прогуляться и пропал на несколько часов.

В общей сложности ленинградец пробыл в глухом лесу до позднего вечера. Позже мужчине удалось вызвать помощь. На клич о помощи оперативно прибыли дежурная смена АСФ Всеволожска и ПСО «Экстремум».