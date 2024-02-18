Путин объяснил, почему СВО не началась раньше

Автор: Анастасия Щербакова
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Россия рассчитывала, что существовавшие до начала спецоперации договоренности будут исполняться. Например, те же Минские соглашения.

Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину.

Рассчитывали на порядочность наших партнеров, рассчитывали, что договоренности, которые были достигнуты в том же Минске, Минские соглашения, в конечном итоге будут исполняться всеми, — объяснил президент, почему СВО не началась раньше.
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