В Выборге прошел шестой фестиваль «Выборгская лыжня»

В Выборге 18 февраля прошла традиционная, шестая по счету ежегодная зимняя гонка «Выборгская лыжня». В ней участвовали около 350 спортсменов разной физической подготовки.

Участникам были предложены дистанции в 10, 20 и 30 км. Детям – в пять километров. Организаторы выразили искреннюю благодарность всем, кто принял участие в старте.

«Без вас этот фестиваль не был бы возможен. Ваше участие, энтузиазм и спортивный дух создали неповторимую атмосферу и сделали этот день особенным. Мы ценим вашу преданность спорту и вашу поддержку. Спасибо, что сегодня вы были с нами, делились своей энергией и вместе создавали волшебные моменты на лыжной трассе», – написали организаторы в соцсетях