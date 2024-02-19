В Выборге прошел шестой фестиваль «Выборгская лыжня»

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В Выборге 18 февраля прошла традиционная, шестая по счету ежегодная зимняя гонка «Выборгская лыжня». В ней участвовали около 350 спортсменов разной физической подготовки.

__184505
Фото: Tour De Vyborg серия спортивных стартов/ВКонтакте

Участникам были предложены дистанции в 10, 20 и 30 км. Детям – в пять километров. Организаторы выразили искреннюю благодарность всем, кто принял участие в старте.

«Без вас этот фестиваль не был бы возможен. Ваше участие, энтузиазм и спортивный дух создали неповторимую атмосферу и сделали этот день особенным. Мы ценим вашу преданность спорту и вашу поддержку. Спасибо, что сегодня вы были с нами, делились своей энергией и вместе создавали волшебные моменты на лыжной трассе», – написали организаторы в соцсетях
Вам будет интересно
В Выборге прошел шестой фестиваль «Выборгская лыжня» Ленинградская область, Выборгская лыжня, Выборг
Бывший форвард «Зенита» купил самолет
Нападающий «Атлетико Минейро» Халк, ранее выступавший за петербургский «Зенит», приобрЕл дорогостоящий самолет модели Hawker 400XP. Стоимость покупки – около €7,4 млн. Hawker...
06.05.2023 1447
Автор