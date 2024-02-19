Банки ОАЭ испугались США и ограничили расчеты с Россией

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска повторных санкций ограничили расчеты с Россией, начали закрывать счета компаниям и физическим лицам. Об этом сообщают «Ведомости».
«Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с РФ и стали закрывать счета клиентов… Деньги из России не принимают и в обратную сторону платежи не проводят <…> Там продолжают закрывать счета компаниям, собственники которых являются гражданами России, в том числе и по непрозрачным причинам», – пишут журналисты издания
Три предпринимателя с офисами в ОАЭ подтвердили эту информацию. По их словам, сложности начались уже до выхода в декабре 2023 года указа президента США о вторичных санкциях. После указа из штатов Турция и Китай резко поменяли политику в отношении клиентов из России.
Вам будет интересно
В России признали ненужность отечественных товаров за рубежом. Их нет даже в дружественных Китае, Индии и Вьетнаме
Российские товары не только не пускают на рынки недружественных стран в связи с санкциями, во всех остальных они сами по...
31.12.2023 814