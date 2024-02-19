Петербуржец обстрелял из окна квартиры остановку с людьми и трамвай

Мужчина стрелял металлическими шариками по остановке с пассажирами и трамваю из окна дома на Новочеркасском проспекте в Санкт-Петербурге 18 февраля. Полицейские обнаружили отверстия в крыше и в стеклах.
Личность подозреваемого установили – им оказался 31-летний петербуржец. У него изъяты пневматический пистолет и металлические шарики. Мужчина находился в состоянии опьянения.
Известно, что стрелок ранее судим за наркотики. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Вам будет интересно
Уровень общей раскрываемости преступлений в Ленинградской области вырос с 38,5 % в 2022 до 46,5 % в 2023 году. Число раскрытых...
12.01.2024 785