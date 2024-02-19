Россиян предупредили об ответственности за разглашение зарплат коллег

Работнику, который разгласил размер зарплаты коллег (например, подсмотрев сумму в расчетном листке), может грозить дисциплинарная ответственность — вплоть до увольнения.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Государственной инспекции труда по Нижегородской области.

Подчеркивается, что наказание может последовать, только если в локальном нормативном акте (ЛНА) работодателя установлен запрет на такие действия, а сотрудник ознакомлен под подпись с документом. Эксперты сообщили, что соответствующая норма распространяется не только на Нижегородскую область, но и на другие регионы страны.

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В статье говорится, что данная проблема стала актуальной из-за увеличения напряженности в коллективах на фоне роста разрыва в зарплатах.