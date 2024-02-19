Во Всеволожском районе 27 детей-сирот получили ключи от новых квартир

Во Всеволожском районе 15 февраля прошла церемония вручения ключей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Ключи от однокомнатных квартир вручили врио главы районной администрации Андрей Воропаев, глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев и глава МО Всеволожского городского поселения Станислав Богдевич.
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