Во Всеволожском районе 27 детей-сирот получили ключи от новых квартир

Автор: Сергей Агутин
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Во Всеволожском районе 15 февраля прошла церемония вручения ключей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

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Фото: vk.com/vsev_reg

Ключи от однокомнатных квартир вручили врио главы районной администрации Андрей Воропаев, глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев и глава МО Всеволожского городского поселения Станислав Богдевич.

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