Часть экологических платежей в Ленобласти пойдет на закупку видеокамер

Часть средств, поступающих в бюджет Ленинградской области от экологических платежей пойдет на установку видеокамер, которые будут контролировать незаконный сброс отходов.

«Комитет и экомилиция ― стали реальной структурой, которая занимается контролем за соблюдением экологического законодательства, в том числе, в сфере перемещения отходов, если понадобится дополнительная поддержка ― готов ее оказать», ― подчеркнул глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Как отметили в областном правительстве, сегодня, 63 % от общего количества выявленных правонарушений в сфере экологии приходится на незаконное обращение с отходами. В 2023 году было возбуждено 400 административных дел и наложено штрафов на сумму 7,7 млн. рублей только за правонарушения, связанные с мусором. Из них на основании видеофиксации вынесено штрафов на 3,9 млн. рублей.

Отметим, что Экомилиция создана на территории Ленобласти по распоряжению губернатора Александр Дрозденко. Экомилиционеры патрулируют особо охраняемые природные территории, леса, поля, берега рек и озер, реагируют на сигналы граждан, бороться с нелегальными свалками, а также фиксируют и оценивают правонарушения.

Напомним, что о нарушениях и перебоях с вывозом мусора жители Ленобласти могут сообщать по телефону горячей линии 8(812)207-18-18 или в соцсетях областного регоператора. Как уже ранее писал ivbg.ru, с 1 апреля 2021 года в Ленобласти начали выдавать электронные разрешения – QR-коды – на перемещение отходов по территории региона. Для получения разрешений перевозчики должны зарегистрироваться на сайте Мониторинга перемещения отходов. За исполнением использования QR-кодов будет следить комитет государственного экологического надзора и контроля Ленинградской области.