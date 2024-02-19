Россияне в 2023 году задолжали банкам 3,26 трлн рублей

В 2023 году на рассмотрение Федеральной службы судебных приставов поступило 24,6 млн производств по взысканию со злостных неплательщиков долгов в пользу банков. Это на 4,5 млн больше, чем в 2022 году.

Общий объем долга россиян по таким производствам в прошлом году составил 3,26 трлн руб. Это наибольший показатель за все время ведения статистики ФССП, передает газета «Известия».

Больше всего должников в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, Московской и Челябинской областях.

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Приставы добавили, что количество производств не равно числу должников, так как принудительное взыскание на одного человека могут открыть сразу по нескольким займам.