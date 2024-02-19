Охранники продуктового магазина вымогали у пенсионерки 40 тысяч за якобы украденную колбасу

Пожилая женщина, пока ходила по магазину, положила колбасу в свою сумку, чтобы продукт не размок от замороженной цветной капусты, и забыла об этом. Охранники, остановившие пенсионерку на выходе, начали угрожать ей уголовным делом.

Правоохранительные органы разбираются в неприятной ситуации, в которой оказалась пожилая женщина из Москвы. Пенсионерка отправилась в продуктовый магазин, а после покупок внезапно столкнулась с угрозами уголовного дела и вымогательством.

Как выяснила редакция Baza, пенсионерка забыла выложить на кассе батон колбасы и после покупок пошла к выходу. Однако там женщину ждали четыре охранника, которые тут же начали угрожать жертве уголовным делом за воровство.

Чтобы об этом никто не узнал, сотрудники магазина потребовали у перепуганной бабушки 40 тысяч рублей. Прежде чем отпустить несчастную, охранники еще и сфотографировали ее карту — на случай, если пенсионерка не вернется с деньгами.

По пути до банкомата пенсионерка упала и разбила колени, но озвученную сумму все же сняла и принесла вымогателям. К приходу бабушки трое из них уже исчезли, а их коллега сильно нервничал. Впрочем, деньги он все равно забрал.

О случившемся пенсионерка не стала никому рассказывать, однако дочь потерпевшей сразу заподозрила что-то неявное. В итоге бабушка все же во всем призналась. Заявление на сотрудников магазина уже написано.