Новый закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ предложили опробовать на Пугачевой и ее замке за миллиард

В Госдуме призвали МВД проверить певицу и ее мужа-иноагента на нарушение нового закона.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил организовать проверку в отношении Аллы Пугачевой и ее супруга-иноагента Максима Галкина*. Поводом для этого должны стать скандальные высказывания супружеской пары в адрес России.

Если выяснится, что Примадонна и ее муж нарушили новый закон о фейках о ВС РФ, пора начать процесс конфискации их роскошного замка в Подмосковье, считает парламентарий.

Народные артисты идут против народа. За такое надо нести ответственность. Дворец Галкина* и Пугачевой пора конфисковать за фейки об армии. Закон для этого есть. Правоохранительные органы должны проверить, возможны ли такие санкции. Если да, конфисковать их замок немедленно, — пишет Гусев в своем Тг-канале.

*Максим Галкин признан Минюстом РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.