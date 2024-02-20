Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что многие области Украины неразрывно исторически связаны с Россией. Его слова приводит РИА «Новости».
«Кроме регионов, вошедших в состав РФ в последние 10 лет, историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области. Это абсолютная Россия», – сказал Владимир Сальдо
По его словам, неразрывно исторически связаны с Россией Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области.
«Киев – это мать городов русских. Заметьте – не украинских. К Киевской области плотно прилегают Житомирская и Винницкая. В общем – до границы 1939 года как минимум», – резюмировал Владимир Сальдо
Вам будет интересно
Бывший американский разведчик назвал четыре города, которые потеряет Украина. Журналист и бывший разведчик ВС США Скотт Риттер не исключает, что вскоре...
28.01.2024 2453