До границы 1939 года: Сальдо назвал области Украины, которые исторически связаны с Россией 

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что многие области Украины неразрывно исторически связаны с Россией. Его слова приводит РИА «Новости».

«Кроме регионов, вошедших в состав РФ в последние 10 лет, историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области. Это абсолютная Россия», – сказал Владимир Сальдо

По его словам, неразрывно исторически связаны с Россией Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области.

«Киев – это мать городов русских. Заметьте – не украинских. К Киевской области плотно прилегают Житомирская и Винницкая. В общем – до границы 1939 года как минимум», – резюмировал Владимир Сальдо