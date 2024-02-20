Рецидивист избил до смерти знакомого и пытался выдать убийство за передозировку в Ленобласти

Задержан 45-летний житель Тосно, 16 февраля жестоко избивший 36-летнего собутыльника во время ссоры. От полученных травм пострадавший скончался.
Нападавший пытался выдать избиение за передозировку наркотиками, под этим предлогом вызвал скорую помощь на место происшествия. Пострадавшего направили в больницу, но он скончался.
Эксперты установили, что ленинградец умер из-за черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием под оболочкой головного мозга. Подозреваемого задержали 19 февраля.
Заведено уголовное дело. Известно, что мужчина судим девять раз. Среди его статей грабежи, оборот наркотиков, разбой, кражи.
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