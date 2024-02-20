Календарь выходных дней: как отдыхаем в марте 2024 года?

В марте ежегодно проходит празднование Международного женского дня. По этому случаю российских граждан ожидает дополнительный выходной. Рассказываем, как отдыхаем в марте и какую погоду ждать в первый весенний месяц в Ленобласти и Петербурге.

В грядущем марте у тех россиян, кто трудится пятидневку, будет 20 рабочих дней, в числе которых имеется один сокращенный — 7 марта. Выходных будет 11. 10 из них традиционные: 2 и 3, 9 и 10, 16 и 17, 23 и 24, а также 30 и 31 марта. В результате того, что Международный женский день выпадает на пятницу, россияне смогут отдохнуть три дня подряд — с 8 по 10 числа месяца.

В соответствии со статьёй №95 ТК РФ, длительность рабочего времени или смены в день, перед праздником, уменьшается на 60 минут. В случае, когда сократить время на труд не представляется возможным из-за специфики деятельности или другим подобным причинам, переработка будет компенсирована дополнительным часом отдыха или оплачена в формате сверхурочной работы.

Какая погода ожидается в первый весенний месяц?

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в марте 2024 года повышенная среднемесячная температура выше нормы ожидается в СЗФО. В сообществе российских туроператоров «Большая страна» пишут, что в Ленобласти март ожидается сравнительно тёплым: днём температура воздуха в среднем составит +1°C, а ночью будет доходить всего лишь до -2°C. Число ясных дней — два, облачных — 13 и 16 дней — с осадками. Информация представлена на основе данных прошлых лет.

Что касается города на Неве, то о предположительных погодных условиях рассказала ведущий синоптик группы долгосрочных прогнозов отдела прогнозов Гидрометцентра Санкт-Петербурга Наталья Мироничева.

«В марте погодные условия в наших районах будут формироваться под попеременным воздействием циклонов и полей повышенного давления, вследствие чего ожидается крайне изменчивый характер мартовской погоды. Температурные колебания в течение месяца также будут весьма ощутимыми», — приводит слова синоптика «Фонтанка»

По словам специалиста, в первые 10 дней ожидается преобладание слабо и умеренно морозной погоды: от -1°C до -6°C днём и от -4°C до -9°C градусов ночью. Изредка не исключены понижения до -10°C и -12°C. Во второй и третьей декадах станет немного теплее: от +1°C до +6°C градусов в дневное время и слабый минус по ночам.

Интересно, что по прогнозам целого ряда синоптиков следует, что во второй половине марта сразу в несколько регионов России неожиданно вернётся зима. Среди перечисленных территорий указываются Северная столица и Ленобласть. Температура может опуститься до средних значений в -6°C.