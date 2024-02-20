Ленобласть попала в тройку регионов с наибольшим дефицитом кадров

Ленинградская область стала вторым регионом РФ по уровню кадрового дефицита.
Об этом свидетельствуют данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. передает РБК.
К концу 2023 года здесь было открыто в среднем 13,6 вакансии на одного нетрудоустроенного соискателя. В Петербурге в прошлом году таковых было 3,7.
Наибольший дефицит кадров в стране зафиксирован в Тульской области — здесь на одного соискателя приходилось 20,6 вакансии. Также в топ-5 вошли Нижегородская область (12,7 вакансии на одного соискателя), Ямало-Ненецкий автономный округ (11,3) и Амурская область (10,9).
Меньше всего открытых вакансий насчитали в Ингушетии (0,01 вакансии на одного соискателя), Чечне (0,03), Дагестане (0,2), Тыве (0,2) и Северной Осетии (0,6).
В целом к концу 2023 года кадровый резерв в России сократился до рекордного минимума — до 1 к 4.