Ленинградец нашел в поезде наушники. Теперь ему грозят пять лет тюрьмы

Молодой человек оставил брендовые наушники за 19 тысяч в вагоне поезда «Хелюля-Санкт-Петербург». И обратился за помощью к псковским правоохранителям.
В ходе совместной работы с коллегами из Санкт-Петербурга удалось найти подозреваемого в присвоении наушников. Устройство забрали у 40-летнего жителя Всеволожского района Ленинградской области и вернули молодому человеку.
Заведено уголовное дело о краже. Мужчина может лишится свободы на срок до пяти лет. Пока что фигурант под подпиской о невыезде.
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