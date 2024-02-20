Ленинградец нашел в поезде наушники. Теперь ему грозят пять лет тюрьмы

Молодой человек оставил брендовые наушники за 19 тысяч в вагоне поезда «Хелюля-Санкт-Петербург». И обратился за помощью к псковским правоохранителям.

В ходе совместной работы с коллегами из Санкт-Петербурга удалось найти подозреваемого в присвоении наушников. Устройство забрали у 40-летнего жителя Всеволожского района Ленинградской области и вернули молодому человеку.

Заведено уголовное дело о краже. Мужчина может лишится свободы на срок до пяти лет. Пока что фигурант под подпиской о невыезде.