В Ленобласти зафиксировано снижение спроса на первичное жилье

Согласно данным аналитиков, спрос на квартиры в новостройках среди жителей региона снизился на 12,13%.

Аналитики ГК «Запстрой» фиксируют снижение спроса на первичное жилье в Ленобласти в 2023 году на 12,13%, по сравнению с позапрошлым годом. По данным экспертов, жители региона больше отдают предпочтение объектам малой и средней этажности, пишет «Онлайн47», ссылаясь на результаты исследования.

Подобная тенденция, считают аналитики, в ближайшей перспективе сохранится.